Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В НАНА создана экспертная комиссия по проверке тестовых вопросов для приема в докторантуру и сдачи докторских экзаменов.

Об этом сообщил Report начальник Управления науки и образования аппарата Президиума НАНА Аминага Садыгов.

По его словам, по каждой специальности и предмету подготовлено минимум 300, максимум - 600 тестовых вопросов.

Начальник управления отметил, что председателем экспертной комиссии является вице-президент академии Ибрагим Гулиев: "По каждому разделу выделено 1-2 эксперта. Члены комиссии из 15 человек проверят тесты с 12 по 20 октября. По итогам обсуждений будет подготовлено экспертное заключение по тестам. После утверждения Президиумом НАНА банка тестов будет дано объявление о проведении экзаменов, которые состоятся в декабре".

А.Садыгов отметил, что утверждение проекта плана приема в докторантуру на 2015-2016-й учебный год со стороны Кабинета министров задерживается: "В прошлом году план приема был утвержден в августе. В этом году решение вопроса задерживается по техническим вопросам. Скорее всего, решение будет утверждено на следующей неделе".