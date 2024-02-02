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В НАНА объявлен конкурс на новую эмблему

В НАНА объявлен конкурс на новую эмблему Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) объявила конкурс на разработку новой эмблемы.
Наука и образование
2 февраля 2024 г. 16:53
В НАНА объявлен конкурс на новую эмблему

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) объявила конкурс на разработку новой эмблемы.

Как сообщает Report, президент НАНА, академик Иса Габиббейли проинформировал об условиях отборочного конкурса.

По его словам, существует необходимость разработки новой эмблемы НАНА в соответствии с вызовами современной науки, требованиями информационного общества и последними изменениями в деятельности академии.

Новая эмблема должна быть выполнена масляной краской или цветной графикой и иметь круглую форму.

В конкурсе могут участвовать только сотрудники НАНА, занимающиеся изобразительным искусством.

Конкурсная комиссия оценит проекты эмблем, победителю будут вручены денежная премия и сертификат.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın yeni loqotipi-emblemi hazırlanır

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