В Китае разработали нановакцину против гриппа

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Китае разработана новая вакцина против гриппа с применением нанотехнологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об успехах в соответствующих исследованиях, объявила группа ученых из Уханьского института вирусологии при Академии общественных наук Китая.

По словам руководителя исследовательской группы Цуй Цзунцяна, интраназальная нановакцина может эффективно работать против широкого спектра вирусов гриппа и позволяет вырабатывать сильные иммунные реакции для борьбы инфекцией.

"В ходе исследований наша вакцина показала хорошие результаты против вирусной инфекции со штаммом H1N1 и H9N2 при проведении испытаний на мышах", - сказал ученый. По его словам, вакцина с наночастицами 3M2e-rHF может стать весьма эффективным средством для защиты от самых разных видов гриппа.