В каком возрасте нужно учить детей иностранным языкам? - МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Родителей довольно часто беспокоит вопрос о том, с какого возраста нужно учить ребенка иностранному языку".

В заявлении Report клинический психолог Афаг Амирли постаралась внести ясность в данный вопрос.

По ее словам, чем раньше ребенок начнет изучать иностранный язык, тем лучше: "Речь ребенка ускоренно развивается до 5-6 лет и этот период считается наиболее оптимальным для изучения языков. В этом возрасте ребенок не проявляет больших усилий в изучении языка. Уже с 8-9 лет дети изучают языки как и взрослые заучивая слова. Кроме того, в процессе изучения языка было бы лучше, если бы ребенок смотрел мультфильмы и слушал песни на этом языке".

Специалист заявила, что если родители будут говорить с ребенком на языке, которым сами хорошо владеют, их малыш с легкостью усвоит его: "Изучение языков даст результаты, если родители будут пользоваться правильными методами изучения языка, с учетом возраста и индивидуальных качеств ребенка. Если у ребенка психологические или неврологические проблемы, отсутствует интерес к изучению языка, принуждать или наказывать его за это нельзя. Если ребенок отказывается учить язык, значит выбран неправильный метод. Нужно просто найти причину и выяснить, где была допущена ошибка".