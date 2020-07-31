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В Испании разрабатывают спрей против COVID-19

В Испании разрабатывают спрей против COVID-19 Испанские ученые разрабатывают спрей, который при распылении в области рта может остановить распространение коронавируса.
Наука и образование
31 июля 2020 г. 21:17
В Испании разрабатывают спрей против COVID-19

Испанские ученые разрабатывают спрей, который при распылении в области рта может остановить распространение коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Высший совет по научным исследованиям (CSIC).

В случае, если будет подтверждено, что молекулы спрея (на основе полисахаридов) эффективно сдерживают инфекцию, он может применяться и против других видов вируса, поскольку воздействует на механизм, которые используют многие микроорганизмы для попадания в клетки, говорится в сообщении совета.

"Сейчас считается, что инфекция начинается в ротоглоточной полости, поэтому лекарственная форма спрея на базе определенных молекул позволит создавать барьер, через который не смогут проникнуть частички вируса, теряя свое действие", - пояснила одна из авторов исследования Хулиа Ревуэльта, работающая в Институте общей органической химии.

По ее словам, даже если инфекция уже началась, использование спрея нейтрализует вирусные частицы, возникающие при репликации в инфицированных клетках на этой начальной стадии, подавляя распространение инфекции в зону легких и, следовательно, уменьшая тяжесть заболевания.

"Если мы подтвердим, что эти молекулы эффективно задерживают инфекцию, мы сможем получить противовирусное (средство - ред.) широкого спектра действия. Поэтому результаты могут применяться к другим вирусам и даже стать защитой от будущих пандемий", - добавила эксперт.

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