В Институте геологии и геофизики НАНА произошли новые назначения

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ 23 февраля состоялось заседание бюро Отделения наук о Земле Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, открыв заседание вступительным словом, академик-секретарь отделения, академик Фахраддин Гадиров ознакомил присутствующих с вопросами, стоящими на повестке дня.

Первым делом были рассмотрены результаты приема в докторантуру и диссертантуру научных учреждений отделения на 2016-2017-й учебный год. Академик Фахраддин Гадиров отметил, что темы диссертационных работ должны быть выбраны в соответствии с основными требованиями и задачами, которые стоят перед современной наукой. Академик-секретарь отделения рекомендовал докторантам и диссертантам и впредь отдавать предпочтение приоритетным темам, которые будут способствовать дальнейшему развитию соответствующих научных отраслей.

После обсуждения и утверждения тем диссертационных работ и научных руководителей было принято постановление о представлении результатов приема на рассмотрение Президиума.

Следующим на повестке дня стоял вопрос о структуре Института геологии и геофизики. Постановлениями отделения доктор геолого-минералогических наук Ибрагим Сафаров был утвержден на должность заведующего Отделом экспериментальной петрофизики, доктор философии по геолого-минералогическим наукам Аваз Саламов – на должность заведующего Отделом инженерной геофизики, доктор философии по геолого-минералогическим наукам Гулам Бабаев – на должность заведующего Отделом сейсмологии и сейсмических угроз, Саид Гусейнов – на должность заведующего Отделом по связям с общественностью.