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    ​В Гяндже организован Фестиваль граффити

    Школьники продемонстрировали свой талант

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Гянджа - Молодежная столица Европы - 2016" в Гяндже прошел Фестиваль граффити.

    Как сообщили Report из министерства образования, мероприятие организовано Главным управлением молодежи и спорта Гянджи и Центром детского творчества при поддержке министерства и ИВ города Гянджа.

    На фестивале молодежь продемонстрировала свой талант, любители street art на бетонных табло создали граффити. В своих работах школьники и студенты изобразили символы Гянджи.

    Основная цель фестиваля заключается в организации досуга школьников и студентов и предоставлении информации об искусстве граффити.

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