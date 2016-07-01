​В Гяндже организован Фестиваль граффити

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В рамках проекта "Гянджа - Молодежная столица Европы - 2016" в Гяндже прошел Фестиваль граффити.

Как сообщили Report из министерства образования, мероприятие организовано Главным управлением молодежи и спорта Гянджи и Центром детского творчества при поддержке министерства и ИВ города Гянджа.

На фестивале молодежь продемонстрировала свой талант, любители street art на бетонных табло создали граффити. В своих работах школьники и студенты изобразили символы Гянджи.

Основная цель фестиваля заключается в организации досуга школьников и студентов и предоставлении информации об искусстве граффити.