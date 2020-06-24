В Гяндже будет построена новая общеобразовательная школа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству здания новой общеобразовательной школы в городе Гянджа".
Как сообщает Report, согласно документу, для строительства в городе Гянджа здания новой общеобразовательной школы на 760 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики выделено первоначально два миллиона манатов.