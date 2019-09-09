В Госагентстве по профессиональному образованию создана Апелляционная комиссия

В Государственном агентстве по профессиональному образованию создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений граждан в связи с результатами и приемом в средние специальные учебные заведения.

Как сообщили Report из министерства образования, с 11 по 13 сентября ежедневно с 10:00 до 18:00 граждане могут обратиться в Апелляционную комиссию, представив оригинал документа, удостоверяющего личность, и документ об образовании.

Отметим, что уже завершился прием документов в средние специальные учебные заведения на 2019-2020 учебный год.