О нас

В городе Губадлы будет построена школа на 600 ученических мест

В городе Губадлы будет построена школа на 600 ученических мест 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента здания полной средней школы на 600 ученических мест в городе Губадлы.
Наука и образование
4 мая 2023 г. 18:32
В городе Губадлы будет построена школа на 600 ученических мест

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента здания полной средней школы на 600 ученических мест в городе Губадлы.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о здании школы.

Отмечено, что школа будет построена на открытой территории, прилегающей к городу Губадлы и селу Дондарлы. Учебное заведение и принадлежащие ему открытые территории будут окружены жилыми массивами. По вечерам и в выходные дни представители общественности также смогут воспользоваться спортивными сооружениями и игровыми площадками во дворе школы.

Подчеркивалось, что школьное здание спроектировано с использованием классных комнат модульного типа. Внутренние помещения будут освещаться естественным светом, что минимизирует потребности школы в электроэнергии. Структура здания является адаптивной, с ростом города и увеличением числа учащихся она может быть расширена.

Глава государства заложил фундамент здания школы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlı şəhərində 600 şagird yerlik məktəb binası tikiləcək

Экслюзивные новости

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24
Посол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
ФотоПосол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
3 мая 2023 г. 13:07
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi