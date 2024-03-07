В феврале в Азербайджане не признан 21 иностранный диплом

В феврале текущего года в Азербайджане было рассмотрено 265 заявок о признании дипломов иностранных вузов, 244 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

В феврале текущего года в Азербайджане было рассмотрено 265 заявок о признании дипломов иностранных вузов, 244 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

Как Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 21 выпускник иностранных вузов получил отказ.

77 заявок поступило из Украины, 69 - из России, 68 - из Турции, 13 - из Грузии, 9 - из Венгрии, 7- из Италии, 6 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 4 - из США, 2 - из Бельгии, 2 - из Китая, 1 - из Беларуси, 1 - из Франции, 1 - из Индии, 1 - из Швеции, 1 - из Кипра, 1 - из Литвы, 1 - из Польши и 1 - из Словакии.

Что касается наиболее востребованных специальностей, больше всего зарегистрировано заявок по экономике (41), финансам (23), международным отношениям (18), менеджменту (18) и юриспруденции (15).

Средний срок рассмотрения документов составил 13 рабочих дней.