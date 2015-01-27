В еврейской школе Хабад Ор Авнер в Баку почтили память жертв Холокоста

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В еврейской школе Хабад Ор Авнер в Баку состоялось мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв Холокоста.

Как сообщает Report, мероприятие организовано еврейской общиной Баку. В нем приняли участие представители общины, посол Израиля в Азербайджане Рафаэль Харпаз, координатор проектов ОБСЕ в Азербайджане Алексис Шахтахтинский, резидент-координатор Программы развития ООН в Азербайджане Антониус Брук.

В ходе визита школы гости побеседовали со студентами и рассказали о том, почему важно чтить память жертв Холокоста.

В своей речи резидент-координатор Антониус Брук напомнил, что более миллиона человек стали жертвами преследований нацистов.

Дипломат подчеркнул, что в 2006 году было принято решение о том, чтобы отмечать каждый год дату 27 января в качестве Международного дня памяти жертв Холокоста: "Мало только лишь помнить, чтить и скорбить по жертвам Холокоста. Мы должны развивать чувство ответственности и уважать разнообразие, чтобы новое поколение могло строить общества, которые защищают и продвигают права всех граждан", - заявил А.Брук.