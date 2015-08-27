В этом году в Азербайджане государственную регистрацию прошли 375 произведений

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В агентстве по авторским правам Азербайджана за 7 месяцев 2015 года зарегистрировано 375 произведений. Об этом Report сообщила директор регистрационного и правового отдела агентства Надира Бадалбейли.

Она отметила, что 67 из них являются художественными произведениями (романы, повести, рассказы, стихи, сценарии фильмов, публицистика), 40 - музыкальных произведений (с текстом, без текста, аудиовизуальные). Наряду с этим зарегистрированы 226 научных произведений, 21 дизайнерское произведение, 3 компьютерные программы, 5 дочерних произведений, 2 программы организации вещания.