В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно

В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно

В этом году собеседования по приему в первые классы с обучением на иностранных языках будут проводиться в очном формате.

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В этом году собеседования по приему в первые классы с обучением на иностранных языках будут проводиться в очном формате. Как сообщает Report, об этом заявил замначальника отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Азербайджана Орхан Аббасов. Сотрудник министерства напомнил, что в прошлом году из-за пандемии собеседования проводились в онлайн-формате: "В этом году собеседования будут проводиться очно. Регистрация на собеседования продлится с 10 по 31 мая". По его словам, с этого года регистрация детей в группы дошкольного образования будет вестись через единую электронную систему. Аббасов считает, что нововведение сыграет важную роль с точки зрения обеспечения доступности образования. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook