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В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно

В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно В этом году собеседования по приему в первые классы с обучением на иностранных языках будут проводиться в очном формате.
Наука и образование
5 мая 2022 г. 11:54
В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно

В этом году собеседования по приему в первые классы с обучением на иностранных языках будут проводиться в очном формате.

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Азербайджана Орхан Аббасов.

Сотрудник министерства напомнил, что в прошлом году из-за пандемии собеседования проводились в онлайн-формате: "В этом году собеседования будут проводиться очно. Регистрация на собеседования продлится с 10 по 31 мая".

По его словам, с этого года регистрация детей в группы дошкольного образования будет вестись через единую электронную систему. Аббасов считает, что нововведение сыграет важную роль с точки зрения обеспечения доступности образования.

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