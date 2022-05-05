В этом году собеседования по приему в первые классы будут проводиться очно

В этом году собеседования по приему в первые классы с обучением на иностранных языках будут проводиться в очном формате.
Как сообщает Report, об этом заявил замначальника отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Азербайджана Орхан Аббасов.
Сотрудник министерства напомнил, что в прошлом году из-за пандемии собеседования проводились в онлайн-формате: "В этом году собеседования будут проводиться очно. Регистрация на собеседования продлится с 10 по 31 мая".
По его словам, с этого года регистрация детей в группы дошкольного образования будет вестись через единую электронную систему. Аббасов считает, что нововведение сыграет важную роль с точки зрения обеспечения доступности образования.