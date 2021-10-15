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В этом году более 80 заявителям отказано в присвоении ученой степени

В этом году более 80 заявителям отказано в присвоении ученой степени В этом году 81 заявителю отказано в присвоении ученой степени, 14 заявителям – ученого звания.
Наука и образование
15 октября 2021 г. 11:03
В этом году более 80 заявителям отказано в присвоении ученой степени
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В этом году 81 заявителю отказано в присвоении ученой степени, 14 заявителям – ученого звания.

Как передает Report, об этом в интервью официальной газете сказал председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана Фамиль Мустафаев.

По его словам, в комиссии с использованием возможностей новых технологий и программ усилена борьба со случаями научного плагиата, когда заявители используют материалы других авторов без ссылки на автора и источник.

Председатель комиссии отметил, что согласно Положению о Высшей аттестационной комиссии, при выявлении факта плагиата ответственность несет не только соискатель, а также научный руководитель, научный консультант, официальный оппонент (при положительном отзыве), председатель научного семинара, научный секретарь и лица, председательствующие в диссертационном совете.

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Версия на азербайджанском языке Bu il imtina qərarı verilən elmi dərəcələrin və adların sayı açıqlanıb

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