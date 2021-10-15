В этом году более 80 заявителям отказано в присвоении ученой степени

В этом году 81 заявителю отказано в присвоении ученой степени, 14 заявителям – ученого звания.

В этом году 81 заявителю отказано в присвоении ученой степени, 14 заявителям – ученого звания.

Как передает Report, об этом в интервью официальной газете сказал председатель Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана Фамиль Мустафаев.

По его словам, в комиссии с использованием возможностей новых технологий и программ усилена борьба со случаями научного плагиата, когда заявители используют материалы других авторов без ссылки на автора и источник.

Председатель комиссии отметил, что согласно Положению о Высшей аттестационной комиссии, при выявлении факта плагиата ответственность несет не только соискатель, а также научный руководитель, научный консультант, официальный оппонент (при положительном отзыве), председатель научного семинара, научный секретарь и лица, председательствующие в диссертационном совете.