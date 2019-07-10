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В этом году 1433 окончившим бакинские школы выданы аттестаты с отличием

В этом году 1433 окончившим бакинские школы выданы аттестаты с отличие

Выпускникам, окончившим общеобразовательные школы, подведомственные Управлению образования Баку по уровню полного среднего образования и общего среднего образования, выдаются аттестаты с отличием.

Как сообщили Report в Управлении, уровень общего среднего образования общеобразовательных школы, подведомственных Управлению образования Баку, с отличием окончили 877 человек, полного среднего образования – 556 человек.

Учебные заведения проводят соответствующие мероприятия с целью представления выпускникам аттестатов с отличием. В мероприятии принимают участие руководители учебных заведений, учителя, родители и отличившиеся выпускники.

Отметим, что решение о выдаче выпускникам аттестата с отличием по уровню полного среднего образования или общего среднего образования рассматривает и принимает Педагогический совет на основе представления, подаваемого  классным руководителем.

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