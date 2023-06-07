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В Джалилабаде и Лянкаране откроются новые центры профессионального обучения

В Джалилабаде и Лянкаране откроются новые центры профессионального обучения В этом году в Джалилабаде и Лянкаране откроются новые центры профессионального обучения.
Наука и образование
7 июня 2023 г. 13:18
В Джалилабаде и Лянкаране откроются новые центры профессионального обучения

В этом году в Джалилабаде и Лянкаране откроются новые центры профессионального обучения.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора, исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов.

По его словам, в Джалилабадском центре будет вестись преподавание по различным отраслям сельского хозяйства: "Впервые в центре будут преподаваться дисциплины по животноводству. С этой целью рядом с территорией центра была построена современная ферма. Студенты смогут поближе ознакомиться с содержанием животных. Недалеко также есть посевные площади, что полезно при преподавании растениеводства".

Он отметил, что к концу года в Лянкаране также откроется центр профессионального образования: "Здесь будут преподавать как сельское хозяйство, так и туризм и гостиничный бизнес. В центре будет свой отель. Строительство центра профессионального образования в Губе запланировано на конец 2025 года. Предполагается реконструкция центра в Гахе, создание аналогичных центров в Товузе и других районах".

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Версия на азербайджанском языке Bu il Cəlilabad və Lənkəranda yeni peşə təhsili mərkəzləri açılacaq

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