В Джалилабаде будут организованы классы дошкольного образования общинного типа

В трех школах в Джалилабадском районе будут организованы классы дошкольного образования общинного типа.

В трех школах в Джалилабадском районе будут организованы классы дошкольного образования общинного типа.

Как передает муганское бюро Report , в связи с этим уже объявлен набор педагогов-воспитателей в рамках проекта "Развитие дошкольного образования общинного типа".

Проект реализуется Институтом образования Азербайджана. Основная цель – повысить качество и доступность дошкольного образования, укрепить связи между общинами и школой.

В рамках проекта для детей 3-5 лет в общинах будет организованы класс, оснащенные специальными средствами. Дети будут заниматься 4 раза в неделю по 2-2,5 часа. Педагоги-воспитатели будут регулярно участвовать в специальных тренингах.