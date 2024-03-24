О нас

В Джалилабаде будут организованы классы дошкольного образования общинного типа

В Джалилабаде будут организованы классы дошкольного образования общинного типа В трех школах в Джалилабадском районе будут организованы классы дошкольного образования общинного типа.
Наука и образование
24 марта 2024 г. 15:10
В Джалилабаде будут организованы классы дошкольного образования общинного типа

В трех школах в Джалилабадском районе будут организованы классы дошкольного образования общинного типа.

Как передает муганское бюро Report, в связи с этим уже объявлен набор педагогов-воспитателей в рамках проекта "Развитие дошкольного образования общинного типа".

Проект реализуется Институтом образования Азербайджана. Основная цель – повысить качество и доступность дошкольного образования, укрепить связи между общинами и школой.

В рамках проекта для детей 3-5 лет в общинах будет организованы класс, оснащенные специальными средствами. Дети будут заниматься 4 раза в неделю по 2-2,5 часа. Педагоги-воспитатели будут регулярно участвовать в специальных тренингах.

Для регистрации кандидаты могут перейти по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda icma əsaslı məktəbəqədər siniflər təşkil olunacaq

Самое важное

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58
Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi