В Джалилабаде будут организованы классы дошкольного образования общинного типа

В трех школах в Джалилабадском районе будут организованы классы дошкольного образования общинного типа.
Как передает муганское бюро
Проект реализуется Институтом образования Азербайджана. Основная цель – повысить качество и доступность дошкольного образования, укрепить связи между общинами и школой.
В рамках проекта для детей 3-5 лет в общинах будет организованы класс, оснащенные специальными средствами. Дети будут заниматься 4 раза в неделю по 2-2,5 часа. Педагоги-воспитатели будут регулярно участвовать в специальных тренингах.
Для регистрации кандидаты могут перейти