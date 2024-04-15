В докторантуре БГУ открыто 11 новых специальностей

Бакинский государственный университет (БГУ) объявил набор в подготовку на докторантуру и диссертантуру в этом году.

Бакинский государственный университет (БГУ) объявил набор в подготовку на докторантуру и диссертантуру в этом году.

Как сообщили Report в БГУ, по 101 специальности по программе доктора философии на очной форме обучения выделено 53 места, на заочной - 81, а на диссертантуру - 39 мест по 39 специальностям.

По 20 специальностям по программе доктора наук выделено 2 места на очной форме обучения, 19 - на заочной форме и 12 - на диссертантуре.

По программе доктора философии Нахчыванскому государственному университету выделено 1 место по специальности "Трудовое право, право социального обеспечения" , Бакинскому инженерному университету - 1 место по специальности "Международные отношения", а по программе доктора наук Нахчыванскому государственному университету выделено 1 место по специальности "Журналистика".

В этом году в докторантуре БГУ открыто 11 новых специальностей. Это "Исследование операций", "Теория вероятностей", "Топология", "Нефтехимия", "Петрология, вулканология", "Картоведение, геоинформатика", "Агрохимия", "Материаловедение", "Литература тюркских народов", "История и философия религии", "Коррекционная педагогика".

Процесс приема документов начнется 16 апреля и завершится 15 мая в 18:00.