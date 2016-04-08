В деятельности ГКПС выявлены недочеты

При сносе старого административного здания комиссия выплатила компании-подрядчику дополнительные средства

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Произведен аудит средств, выделенных в прошлом году Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) из госбюджета.

Были выявлены случаи несоблюдения требований ряда законодательных актов в процессе составления сметы расходов и их исполнения и прочие недочеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2015 году".

В отдельных случаях комиссией не были соблюдены требования соответствующих законодательных актов, связанных с оплатой труда.

В результате аудита также выявлен неправильный учет некоторых активов, факты расточительства расходов при ужинах, организованных по случаю международных конференций, выдачи организациям-подрядчикам дополнительных средств при сносе старого административного здания и прочее. Установлена также неполная оплата комиссии долга редакцией журнала "Абитуриент" ("Abituriyent").

Счетная Комиссия проинформировала Милли Меджлис о результатах.

Отметим, что представленный в Милли Меджлис отчет вынесут на обсуждение парламента 15 апреля.