​В БВШН проведена презентация компании "Schlumberger"

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) менеджер по кадрам и университетам в Каспийском регионе компании "Schlumberger" Ассет Искаков провел презентацию для студентов вуза в связи с летнем лагерем, который будет организован 17-22 июля в городе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в презентации приняли участие студенты вторых, третьих и четвертых курсов, обучающиеся по специальностям "Инженер по нефти и газу", "Инженер по автоматизации процессов" и "Инженер-химик" БВШН. Они получили подробную информацию об интенсивной однонедельной программе летнего лагеря, организуемого компанией "Schlumberger", отборных этапах, условиях приема, а также о деятельности компании, предлагаемых ею услугах в области нефтегазовой промышленности в Каспийском регионе и других направлениях деятельности компании "Schlumberger".

Затем представитель компании Ассет Искаков ответил на вопросы, интересующие студентов.

В завершение прошел первый отборочный тур среди студентов БВШН, желающих участвовать в летнем лагере компании "Schlumberger". Студенты, которые успешно пройдут следующий отборочный тур, получат возможность участвовать в летнем лагере.

Отметим, что летний лагерь организуется для студентов, планирующих построить свою карьеру в будущем в области нефтегазовой промышленности в компании "Sсhlumberger". Ожидается, что в конце летнего лагеря отличившимся студентам будут предложены вакансии. В общем, в летнем лагере примут участие 16 студентов из различных вузов.