В БВШН прошла презентация книги "Безопасность оффшорных нефтегазовых платформ"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) секретарь Международной сети таможенных университетов Михаил Кашубский презентовал свою авторскую книгу"Безопасность оффшорных нефтегазовых платформ".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям БВШН, открывший мероприятие ректор БВШН Эльмар Гасымов, затронул проблемы, с которыми сталкивается международное сообщество в современных геополитических реалиях. Он подчеркнул, что морские нефтегазовые платформы, находящиеся на территории Азербайджана, всегда находились под усиленным контролем государства. Также говоря о проблеме атак на нефтегазовые платформы, приводящие к краху экономики одной целой страны, он подчеркнул важность усиления мер по безопасности и сплочения международных организаций в "единый кулак" для борьбы с террористическими актами. Э.Гасымов выразил уверенность в том, что вышедшая в свет книга "Безопасность оффшорных нефтегазовых платформ" Михаила Кашубского, основанная на фактах и анализах, в будущем сыграет значительную роль в предотвращении случаев террористических атак на нефтегазовые платформы.

Михаил Кашубский заявил, что очень рад презентации своей книги именно в БВШН и поблагодарил руководство вуза за созданные условия для этого. Затем он дал предоставил подробную информацию о книге, отметив, что для ее издания потребовалось10 лет. Книга написана на основе исторических фактов, геополитических анализов и научных исследований. М.Кашубский сообщил, что основная цель издания этой книги заключалась в привлечении внимания международных организаций к проблеме террористических атак на морские нефтегазовые платформы, в содействии для проведения этими организациями значительных мероприятий по назревшей проблеме, обеспечении безопасности нефтегазовой индустрии мировых стран, в целях предотвращения подобных случаев, которые являются одной из причин глобального экономического кризиса. Он также отметил, что эта книга предназначена для определенной группы читательской аудитории, которая занята в области нефтегазовой промышленности, обучает и интересуется этой сферой. По словам М.Кашубского намечаются также переводы книги на азербайджанский и русский языки при поддержке Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

После презентации М.Кашубский ответил на вопросы участников мероприятия.