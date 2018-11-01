В БВШН прошел День выпускника Школы управления проектами

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "День выпускника" Школы управления проектами (SPM – School of Project Management), совместного проекта вуза и британской компании Twenty Eighty Strategy Execution (Stratex), прошел первого ноября в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН).

Как сообщили Report в отеле по связям с общественностью Высшей школы, в нем приняли участие руководители BP и SOCAR и другие гости.

Обучение в SPM ведется на основе учебной программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США). Сертификаты университета о присвоении степени магистра получили 47 выпускников. Среди них – руководители подразделений и специалисты 12 компаний и организаций, в том числе SOCAR, BP, EY, WorleyParsons, ПО "Азнефть", ПО "Азеркимья", треста "Нефтгазтикинти",ОАО Azərsu, ООО Caspian Business Management and Consulting, ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" и ООО Gate Baku.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил выпускников SPM с успешным завершением учебы. Он отметил, что многие из тех, кто сегодня получает сертификаты магистров, добились заметного прогресса в своей карьере уже в ходе обучения в Школе управления проектами, которая больше года осуществляет свою деятельность в БВШН.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов сказал: "Бакинская Высшая школа нефти SOCAR, которая является сегодня ведущим техническим вузом страны, где преподавание ведется на основе международных учебных программ, привлекает самую талантливую молодежь Азербайджана, предоставляя ей возможность получить блестящее образование на английском языке".

По его словам, инициативы, подобные SPM, играют важную роль для профессионального развития молодых специалистов, их успешной интеграции в бизнес-среду и приобретения ими практических навыков. Вице-президент SOCAR поздравил всех выпускников Школы управления проектами и пожелал им новых успехов.

С поздравлениями к выпускникам обратился и Эд Хьюз, менеджер по развитию бизнеса компании Stratex, которая внесла заметный вклад в успех этой инициативы. Выступившие на мероприятии выпускники SPM говорили о том, что учеба в SPM очень многое дала для их профессионального роста, а приобретенные ими практические навыки стали полезными инструментами в их повседневной работе. Затем выпускникам Школы управления проектами были вручены сертификаты магистров Университета Джорджа Вашингтона и памятные подарки.

Интерес компаний частного и государственного сектора к Школе управления проектами заметно вырос за последний год, и они стремятся направлять на учебу в SPM самых перспективных сотрудников. Обучение в Школе ведется по семи модулям на основе программ магистратуры Университета Джорджа Вашингтона, в которые входят, среди других, такие учебные курсы, как "Управление проектами", "Руководство проектами (лидерство) и коммуникации", "Управление рисками", "Составление графика работ и контроль затрат", "Качество для менеджеров проектов" и "Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта".