В БВШН начали работу I Международные научные конференции

Сегодня в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось открытие I Международных научных конференций студентов и молодых исследователей, проводимых в режиме онлайн.

Как сообщили Report в Высшей школе, в онлайн-конференции принимают участие преподаватели и студенты БВШН, а также участники из около 100 различных университетов страны.

Первая конференция под названием "Химия и устойчивое развитие в химической инженерии" посвящена темам: "Экологические проблемы и биотехнология", "Нефтегазовые и нефтехимические процессы", "Прогрессивные материалы и полимеры".

Конференция была открыта вступительной речью ректора БВШН Эльмара Гасымова.

Приветствуя участников, ректор отметил, что основной целью конференции, которая проводится ежегодно в Высшей Школе в течение восьми лет, является повышение интереса студентов к науке и научным исследованиям, а также обмен знаниями и опытом между ними в этой области.

Э. Гасымов подчеркнул, что студенческая научно-техническая конференция посвящена 97-летию общенационального лидера Гейдара Алиева в знак глубокого уважения к его личности.

"Посвящение конференции 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева является проявлением уважения к его личности как основателя современного Азербайджана и национальной нефтяной стратегии. Конференция этого года отличается по форме и масштабу от конференций, проводимых в предыдущие годы. Из-за стремительного распространения пандемии коронавируса COVID-19 по всему миру в этом году было невозможно организовать конференции в установленное время и в определенном формате. Однако, учитывая большое количество тезисов и статей, представленных студентами и исследователями, мы считаем, что онлайн-конференции будут продуктивными. В то же время, в этом году конференции впервые проводятся на международном уровне. Такие конференции предоставляют студентам уникальную возможность поделиться своими знаниями и опытом, а также привлекают внимание к социальной значимости научной деятельности", – сказал ректор.

Э.Гасымов также подчеркнул, что такие мероприятия важны с точки зрения обмена научными знаниями между студентами, а также информирования общественности о результатах исследований.

"Участие в таких конференциях не только позволяет студентам глубже изучить преподаваемые предметы, но и создает условия для расширения их мировоззрения и обогащения их знаний в научно-технической области", – добавил ректор.

Следует отметить, что наряду со студентами и молодыми исследователями из разных учебных заведений Азербайджана, тезисы на конференцию также представили их коллеги из таких стран, как Иран, Россия и Грузия.

С 8 по 11 июня пройдет конференция под названием "Бурение и возобновляемые источники энергии", а с 10 по 11июня пройдет конференция под названием "Автоматизация процессов и информационная безопасность". На этих конференциях пройдут обсуждения по ряду актуальных вопросов.

Конференция, которая продлится до 11 июня, состоит из панельных сессий. В конце мероприятия будет проведена оценка подготовленных студентами докладов.