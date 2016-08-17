​В БВШН будет учрежден Учебный центр британской компании

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Маркетинговый менеджер британской компании ABB Ltd по нефти, газу и химическим веществам Вил Леонард и представители компании ABB в Азербайджане, посетив Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН), встретились с ректором вуза Эльмаром Гасымовым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

На встрече Э.Гасымов подробно рассказал гостям о деятельности, международных связях, достижениях и новом кампусе БВШН.

Сообщив о том, что в новом кампусе высшей школы завершаются строительные работы, ректор также обсудил с ними ход работ в созданном в кампусе новом Учебном центре, оснащенным оборудованием и инструментами моделирования компании ABB. По его словам, новый Учебный центр будет сдан в эксплуатацию еще до открытия самого кампуса.

Маркетинговый менеджер британской компании ABB Ltd по нефти, газу и химическим веществам Вил Леонард от имени представляемой им компании выразил удовлетворение сотрудничеством с БВШН и уверенность в его дальнейшем развитии.

Он сообщил, что в будущем студенты и преподаватели будут иметь возможность проходить тренинги и проводить исследования в Учебном центре нового кампуса БВШН на основе применения технологий, внедренных компанией ABB.

На встрече также были обсуждены другие направления взаимного сотрудничества и их перспективы.