В БГУ прошла международная конференция, посвященная 90-летию академика Рафиги Алиевой

В Бакинском государственном университете (БГУ) открылась международная научная конференция "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии", приуроченная к 90-летию со дня рождения академика Рафиги Алиевой.

В Бакинском государственном университете (БГУ) открылась международная научная конференция "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии", приуроченная к 90-летию со дня рождения академика Рафиги Алиевой.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заведующая кафедрой экологической химии Бакинского государственного университета, профессор, дочь покойной Севиндж Гаджиева, доцент, заслуженный деятель искусств, дочь Рафиги Алиевой Фахрия Халафова и другие официальные лица.