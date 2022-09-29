О нас

В БГУ прошла международная конференция, посвященная 90-летию академика Рафиги Алиевой

В БГУ прошла международная конференция, посвященная 90-летию академика Рафиги Алиевой В Бакинском государственном университете (БГУ) открылась международная научная конференция "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии", приуроченная к 90-летию со дня рождения академика Рафиги Алиевой.
Наука и образование
29 сентября 2022 г. 12:16
В БГУ прошла международная конференция, посвященная 90-летию академика Рафиги Алиевой

В Бакинском государственном университете (БГУ) открылась международная научная конференция "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии", приуроченная к 90-летию со дня рождения академика Рафиги Алиевой.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заведующая кафедрой экологической химии Бакинского государственного университета, профессор, дочь покойной Севиндж Гаджиева, доцент, заслуженный деятель искусств, дочь Рафиги Алиевой Фахрия Халафова и другие официальные лица.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBDU-da akademik Rəfiqə Əliyevanın 90 illiyinə həsr olunan beynəlxalq konfrans keçirilib

Экслюзивные новости

Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi