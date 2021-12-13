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В Баку возобновлены очные занятия в закрытой из-за коронавируса школе

В Баку возобновлены очные занятия в закрытой из-за коронавируса школе 09:39
Наука и образование
13 декабря 2021 г. 09:51
В Баку возобновлены очные занятия в закрытой из-за коронавируса школе

В Баку в полной средней школе №202 вновь вернулись к очным занятиям после завершения карантина в связи с заражениями COVID 19.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Так, истек период карантина, введенного для контингента школы на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

"В учебных заведениях строго соблюдаются требования, вытекающие из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации для обеспечения надежной защиты педагогов и учеников от коронавирусной инфекции", - сообщили в управлении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir məktəbdə əyani tədris bərpa olunub

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