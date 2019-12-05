В Баку уволен директор школы, выдававший учащимся аттестаты с "отличием"

В Баку было проведено разбирательство в отношении директора средней школы № 323 Гюнай Рустамовой на основании жалобы родителей и коллектива учителей.
Об этом сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана.
В ходе разбирательства выяснилась плохая организация учебно-воспитательного процесса в учебном заведении, вносились изменения в итоговые оценки учащихся, некоторым учащимся, не имеющим достаточных образовательных достижений, незаконно выдавались аттестаты о среднем образовании с отличием, кроме того были нарушены требования приказа "Об особых случаях" и инструкции по ведению школьной документации.
Трудовой договор с директором школы Гунай Рустамовой был расторгнут из-за серьезных недостатков в управлении, злоупотребления должностными полномочиями и неисполнения обязанностей.
Samirə AbdullayevaАвтор новости