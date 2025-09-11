В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный тюркскому миру

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдет международный научный симпозиум на тему "От Ашуга Алескера до Узеира Гаджибейли: культурные коды тюркского мира".

Как сообщает Report, решение было принято на очередном заседании президиума НАНА.

Согласно информации, симпозиум пройдет 25-26 сентября при совместной организации Института фольклора НАНА, Министерства культуры, Фонда тюркской культуры и наследия и Азербайджанской национальной консерватории.

На мероприятии будут представлены доклады в сфере фольклористики, искусствоведения, культурологии, музыковедения из более чем 10 стран мира, в том числе тюркских государств.