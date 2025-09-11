В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный тюркскому миру
Наука и образование
- 11 сентября, 2025
- 11:14
В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдет международный научный симпозиум на тему "От Ашуга Алескера до Узеира Гаджибейли: культурные коды тюркского мира".
Как сообщает Report, решение было принято на очередном заседании президиума НАНА.
Согласно информации, симпозиум пройдет 25-26 сентября при совместной организации Института фольклора НАНА, Министерства культуры, Фонда тюркской культуры и наследия и Азербайджанской национальной консерватории.
На мероприятии будут представлены доклады в сфере фольклористики, искусствоведения, культурологии, музыковедения из более чем 10 стран мира, в том числе тюркских государств.
Последние новости
12:12
Министр: В прошлом году 28 директоров школ были освобождены от должностейНаука и образование
12:12
В Милли Меджлисе назвали примерную стоимость участия в конкурсе приема учителейНаука и образование
12:11
Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократииДругие страны
12:06
Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозицииВ регионе
12:04
АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного годаИнфраструктура
12:00
Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометровИнфраструктура
12:00
На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошениеАПК
11:56
В 2026 году в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроют 11 школНаука и образование
11:55