    В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный тюркскому миру

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 11:14
    В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный тюркскому миру

    В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдет международный научный симпозиум на тему "От Ашуга Алескера до Узеира Гаджибейли: культурные коды тюркского мира".

    Как сообщает Report, решение было принято на очередном заседании президиума НАНА.

    Согласно информации, симпозиум пройдет 25-26 сентября при совместной организации Института фольклора НАНА, Министерства культуры, Фонда тюркской культуры и наследия и Азербайджанской национальной консерватории.

    На мероприятии будут представлены доклады в сфере фольклористики, искусствоведения, культурологии, музыковедения из более чем 10 стран мира, в том числе тюркских государств.

    Bakıda Türk dünyası ilə bağlı beynəlxalq simpozium keçiriləcək

    Лента новостей