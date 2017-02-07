В Баку пройдет форум учителей английского языка

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 4 марта этого года в Баку состоится форум учителей английского языка общеобразовательных учреждений.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Основной целью форума, который пройдет в Современном образовательном центре имени Гейдара Алиева, является обеспечение методического подхода и обмена опытом учителей английского языка, работающих по новой программе и предпочитающих интеграцию в развитие речи других предметов.

Желающие участвовать на форуме могут обратиться в сектор проектов развития управления до 28 февраля.

Отметим, что учителя, работающие в этой сфере, могут участвовать на форуме в качестве докладчика или участника. Участник и докладчик во время сессии должны сделать одночасовую презентацию.