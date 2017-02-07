 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет форум учителей английского языка

    Желающие участвовать на форуме могут обратиться в сектор проектов развития управления до 28 февраля

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 4 марта этого года в Баку состоится форум учителей английского языка общеобразовательных учреждений.

    Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку. 

    Основной целью форума, который пройдет в Современном образовательном центре имени Гейдара Алиева, является обеспечение методического подхода и обмена опытом учителей английского языка, работающих по новой программе и предпочитающих интеграцию в развитие речи других предметов.

    Желающие участвовать на форуме могут обратиться в сектор проектов развития управления до 28 февраля.

    Отметим, что учителя, работающие в этой сфере, могут участвовать на форуме в качестве докладчика или участника. Участник и докладчик во время сессии должны сделать одночасовую презентацию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi