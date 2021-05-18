О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку поступило более 43 тыс. обращений в связи с приемом в первые классы

В Баку поступило более 43 тыс. обращений в связи с приемом в первые классы Процесс электронной регистрации детей в первые классы завершится 14 сентября
Наука и образование
18 мая 2021 г. 14:23
В Баку поступило более 43 тыс. обращений в связи с приемом в первые классы

Посредством электронной системы (http://www.mektebeqebul.edu.az) поступило более 43 тыс. обращений в связи с приемом детей в первые классы бакинских школ.

Как передает Report, с целью содействия родителям в процессе электронной регистрации в первые классы общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку, в 27 школах по 12 районам осуществляют деятельность 31 альтернативный центр регистрации, в том числе 4 онлайн (https://baku.edu.gov.az/az/page/276).

Внедрение системы электронной регистрации в первые классы (https://mektebeqebul.edu.az/) способствует расширению охвата электронных услуг в сфере образования, усовершенствованию системы учета ученического контингента, обеспечению удобства для родителей и в целом упрощению регистрации детей на прием в школы.

Процесс электронной регистрации детей в первые классы завершится 14 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda I sinfə qəbulla bağlı 43 mindən çox müraciət daxil olub

Экслюзивные новости

В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоРектор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
17 мая 2021 г. 16:12
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi