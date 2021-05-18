В Баку поступило более 43 тыс. обращений в связи с приемом в первые классы

Процесс электронной регистрации детей в первые классы завершится 14 сентября

Посредством электронной системы (http://www.mektebeqebul.edu.az) поступило более 43 тыс. обращений в связи с приемом детей в первые классы бакинских школ.

Как передает Report, с целью содействия родителям в процессе электронной регистрации в первые классы общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку, в 27 школах по 12 районам осуществляют деятельность 31 альтернативный центр регистрации, в том числе 4 онлайн (https://baku.edu.gov.az/az/page/276).

Внедрение системы электронной регистрации в первые классы (https://mektebeqebul.edu.az/) способствует расширению охвата электронных услуг в сфере образования, усовершенствованию системы учета ученического контингента, обеспечению удобства для родителей и в целом упрощению регистрации детей на прием в школы.

Процесс электронной регистрации детей в первые классы завершится 14 сентября.