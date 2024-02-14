В Баку объявлен выговор преподавателю за грубое обращение с ученицей III класса

В Баку объявлен выговор преподавателю начальных классов школы №249, грубо обратившейся с ученицей III класса.

В Баку объявлен выговор преподавателю начальных классов школы №249, грубо обратившейся с ученицей III класса.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в средней школе №249.

В учебном заведении напомнили, что мать девочки ранее заявила в соцсетях, что преподаватель оказывала психологическое давление на ее дочь во время занятий.

"Было проведено расследование по итогам которого установлено, что учитель не оказывала психологического давления на девочку, лишь сделала ей замечание за безответственное отношение к занятиям. Руководство школы объявило выговор учителю в соответствии с частью 2, пунктом "а" 186-й статьи Трудового кодекса АР, так как она не применила индивидуальный подход к ребенку, не учла возрастные особенности, не проявила чуткость к педагогическим и психологическим факторам и нарушила "Правила этического поведения учителя". Учителя предупредили, что в случае повторения подобных случаев будут приняты более серьезные меры", - отметили в школе.