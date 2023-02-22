В Баку директору лицея вынесен строгий выговор с последним предупреждением

В Управлении образования города Баку изучили аудиозаписи относительно сбора денег с родителей учащихся школы-лицея №49 "Интеллект".

В Управлении образования города Баку изучили аудиозаписи относительно сбора денег с родителей учащихся школы-лицея №49 "Интеллект".

Об этом Report сообщили в Управлении.

Было отмечено, что по результатам расследования в соответствии с Трудовым кодексом директору лицея вынесен строгий выговор с последним предупреждением.

"Трудовой договор заместителя директора по учебно-воспитательной работе лицея был расторгнут по собственному желанию. В отношении учителей будут приняты меры в рамках законодательства" - отметили в Управлении.