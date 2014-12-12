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    ​В Бакинской Высшей Школе Нефти почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева 

    Во всех аудиториях минутой молчания почтили память Гейдара Алиева

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) почтили светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В связи с Днем памяти о великом лидере, во всех аудиториях БВШН минутой молчания почтили память бессмертного лидера и основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева. 

    Студентам подробно рассказали о жизненном и творческом пути общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что Гейдар Алиев, как основатель и архитектор современного независимого государства и мудрый лидер, навсегда запечатлен в памяти народа и истории Азербайджана.

    Студенты БВШН просмотрели видеоролик, посвященный светлой памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и показывающий пройденный им длительный и славный жизненный путь.

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