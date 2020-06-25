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В Азербайджане стартовали очередные выпускные экзамены

В Азербайджане стартовали очередные выпускные экзамены

© Report/Elchin Murad

В 10 городах и районах Азербайджана проходят очередные выпускные экзамены на базе общего (девятилетнего) и полного (одиннадцатилетнего) образования. 

Как сообщает Report, экзамены стартовали в 11:00. Участники экзаменационного процесса могут войти в здание, где проводится экзамен, лишь в медицинской маске. Экзаменационная коллегия обеспечена соответствующими защитными средствами (спецодеждой, перчатками и защитными средствами для лица). Для предотвращения контактов для участников экзаменационного процесса предусмотрено различное время входа в помещение. 

Перед помещениями проложены линии разметки для ожидания в очереди. При входе измеряется температура абитуриентов, используются надлежащие дезинфекционные средства.

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