В Азербайджане стартовали очередные выпускные экзамены

В 10 городах и районах Азербайджана проходят очередные выпускные экзамены на базе общего (девятилетнего) и полного (одиннадцатилетнего) образования.
Как сообщает Report, экзамены стартовали в 11:00. Участники экзаменационного процесса могут войти в здание, где проводится экзамен, лишь в медицинской маске. Экзаменационная коллегия обеспечена соответствующими защитными средствами (спецодеждой, перчатками и защитными средствами для лица). Для предотвращения контактов для участников экзаменационного процесса предусмотрено различное время входа в помещение.
Перед помещениями проложены линии разметки для ожидания в очереди. При входе измеряется температура абитуриентов, используются надлежащие дезинфекционные средства.