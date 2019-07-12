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За последние годы в Азербайджане увеличилось число желающих заняться педагогической деятельностью мужчин

В Азербайджане больше мужчин хотят стать педагогами

"В системе образования Азербайджана и школах женщины составляют большинство". 

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр образования Джейхун Байрамов

По его словам, было бы неправильно ожидать, что в краткосрочной перспективе соотношение мужчин и женщин в сфере образования будет равным: "Мы видим, что интерес к педагогической деятельности проявляют и мужчины. За последние годы увеличилось число желающих стать учителями мужчин. Мы приветствуем это. Естественно, процесс сохранения баланса всегда являлся одним из важных вопросов". 

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