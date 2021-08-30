В Азербайджане завершается выбор специальности в высшие учебные заведения

Сегодня завершается выбор специальности для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана.

Сегодня завершается выбор специальности для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как передает Report, выбор специальности в электронном виде начался с 20 августа через официальный сайт Государственного экзаменационного центра.

Также абитуриенты могли обратиться в действующие на бесплатной основе “Консультационные центры абитуриентов”, созданные в региональных отделениях Государственного экзаменационного центра, в университетах "Гярби Каспий", "Азербайджан", "Бакы Бизнес", "Одлар Юрду" с целью оказания помощи абитуриентам в связи с выбором специальности.

В некоторых районных отделах образования действовали консультационные центры по вопросам выбора специальности.

Отметим, что результаты будут объявлены в ближайшие 3-4 дня после проверки.