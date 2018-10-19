В Азербайджане выпустили новый терминологический словарь

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском переводческом центре вышел в свет "Азербайджано-англо-русский терминологический словарь".

Как сообщили Report из Центра, в книгу под авторством Расула Рахшанлы, Тараны Асгергызы, Рахшаны Рахшанлы и Фарруха Рзаева, включены более 20 000 терминов на азербайджанском, русском и английском языках в области нефти, химии, переработки нефти и газа, химического анализа, химической технологии, экологии, нанохимии, наноматериалов, химии фуллеренов, компьютерной химии.

Впервые выпущенный в данном формате словарь предназначен для заинтересованных читателей.