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    ​В Азербайджане в один из отделов образования назначен новый руководитель

    Бывший завотделом образования освобожден от занимаемой должности из-за допущенных в работе недочетов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Назначен новый заведующий отделом образования Тертерского района.

    Как сообщает Report, по приказу министра образования Микаила Джаббарова, Сурхай Хасай оглу Мирзоев назначен заведующим отделом образования Тертерского района. До этого С.Мирзоев занимал должность заместителя заведующего отделом образования района.

    Отметим, что бывший завотделом образования Тертерского района Айдын Гараев освобожден от занимаемой должности из-за допущенных в работе недочетов.

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