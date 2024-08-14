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В Азербайджане в этом году представлено 10,5 тыс. вакансий для учителей

В Азербайджане в этом году представлено 10,5 тыс. вакансий для учителей В этом году на конкурсе в рамках трудоустройства учителей представлено 10,5 тыс. вакансий.
Наука и образование
14 августа 2024 г. 12:52
В Азербайджане в этом году представлено 10,5 тыс. вакансий для учителей

В этом году на конкурсе в рамках трудоустройства учителей представлено 10,5 тыс. вакансий.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Государственного агентства дошкольного и общего образования Зенфира Севдималы.

По ее словам, в этом году по большинству предметов число вакантных мест возросло: "Особенно после сертификации количество вакантных мест по азербайджанскому языку и начальным классам увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом".

З.Севдималы также сообщила, что с 14 августа начинается этап собеседования конкурса в рамках трудоустройства учителей, на который приглашены 5 740 человек, отобранных из 10 тыс. кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il MİQ üzrə namizədlərə 10 500 vakant yer təqdim olunub

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