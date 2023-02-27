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В Азербайджане удлинят продолжительность экзаменов по сертификации учителей

В Азербайджане удлинят продолжительность экзаменов по сертификации учителей В экзаменах по сертификации в этом году примут участие около 35 тыс. учителей.
Наука и образование
27 февраля 2023 г. 15:49
В Азербайджане удлинят продолжительность экзаменов по сертификации учителей

В экзаменах по сертификации в этом году примут участие около 35 тыс. учителей.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, в этом году учителя пройдут экзамены на знание азербайджанского языка и литературы во всех регионах страны, где такие экзамены еще не проводилась.

"Проанализировав прошлогодние экзамены, мы пришли к выводу, что на экзаменах по всем предметам необходимо выделить дополнительно по 30 минут" - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Bu il sertifikasiya imtahanında müəllimlərə əlavə 30 dəqiqə vaxt veriləcək"

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