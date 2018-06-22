В Азербайджане существенно сократилось число подающих заявления в вузы

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы качественные показатели приема студентов в вузы за последние 4 учебных года.

Как сообщает Report, в годовом отчете министерства образования отмечается, что в 2014-2015 учебном году 84 878 человек окончили полную среднюю школу, в 2015-2016 - 88 366, в 2016-2017 - 87 730, в 2017-2018 - 84 836. По сравнению с прошлым годом в этом году число окончивших полную среднюю школу сократилось на 2 894 человека.

В 2014-2015 учебном году в вузы подали заявление 97 362 человека, в 2015-2016 - 93 116 человек, в 2016-2017 - 89 444 человека, в 2017-2018 - 73 774 человека. В числе подающих заявления по сравнению с предыдущими годами наблюдалось постепенное сокращение. В числе подавших заявление в вузы 2017-2018 учебном году по сравнению с 2014-2015 учебным годом наблюдается значительное уменьшение (23 588 человек).