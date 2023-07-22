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В Азербайджане стартует этап выбора вакансий конкурса по набору учителей

В Азербайджане стартует этап выбора вакансий конкурса по набору учителей Сегодня в 11:00 стартует этап выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей.
Наука и образование
22 июля 2023 г. 07:48
В Азербайджане стартует этап выбора вакансий конкурса по набору учителей

Сегодня в 11:00 стартует этап выбора вакансий конкурса по приему на работу учителей.

Как передает Report со ссылкой на Центр человеческих ресурсов Института образования, на данном этапе возможность выбора вакантного места в первую очередь предоставляется членам семей шехидов, которые удовлетворяют минимальным требованиям конкурса по приему на работу учителей.

Кандидаты должны быть внимательны при выборе вакансий, и подтверждать их по завершении выбора.

Напомним, что в тестовом этапе конкурса по приему на работу учителей, который проходил с 11 по 15 июля, приняли участие 47 тысяч 586 кандидатов.

В текущем году планируется принять на работу 10 тысяч учителей. Каждый кандидат может выбрать максимум 8 мест в подборке вакансий.

Целью организации конкурса по набору учителей является отбор грамотных и способных педагогов.

За последние два года через экзамен по приему на работу учителей на бессрочной основе было принято 7 724 человека, а на срочной основе - 11 854 человека.

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