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    В Азербайджане снизился удельный вес студентов, получающих стипендию

    Число обучающихся возросло

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В общем числе студентов, получающих образование на очном отделении государственных высших учебных заведений Азербайджана есть рост, однако удельный вес получающих стипендию по сравнению с 2000 годом значительно сократился и продолжает сокращаться.

    Как сообщили Report из Госкомстата, в 2016/2017 учебном году лишь 36,3% обучающихся на очном отделении государственных высших учебных заведений получают стипендию.

    В 2000 году этот показатель составлял 45%. В 2015/2016 учебном году стипендию получали 37,3 % студентов.

    Отметим, что в 2000/2001 учебном году число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, составило 119,7 тыс. человек, в 2015/2016 учебном году - 161,2 тыс., в 2016/2017 учебном году - 163,8 тыс. человек.

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