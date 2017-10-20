В Азербайджане снизился удельный вес студентов, получающих стипендию

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В общем числе студентов, получающих образование на очном отделении государственных высших учебных заведений Азербайджана есть рост, однако удельный вес получающих стипендию по сравнению с 2000 годом значительно сократился и продолжает сокращаться.

Как сообщили Report из Госкомстата, в 2016/2017 учебном году лишь 36,3% обучающихся на очном отделении государственных высших учебных заведений получают стипендию.

В 2000 году этот показатель составлял 45%. В 2015/2016 учебном году стипендию получали 37,3 % студентов.

Отметим, что в 2000/2001 учебном году число студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, составило 119,7 тыс. человек, в 2015/2016 учебном году - 161,2 тыс., в 2016/2017 учебном году - 163,8 тыс. человек.