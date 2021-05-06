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В Азербайджане проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы

В Азербайджане проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы Процесс записи на онлайн-собеседование завершится в 11:00 8 июня
Наука и образование
6 мая 2021 г. 11:32
В Азербайджане проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы
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Проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы общеобразовательных учебных заведений в секторы на других языках.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, собеседования продлятся до 14 июня.

Дети родителей, обратившихся для онлайн-собеседования, участвуют в собеседованиях в соответствии с датой, указанной в уведомлении в личном кабинете.

По завершении собеседований для прошедших их детей будет возможен отбор школ. Не прошедшие собеседование дети смогут обратиться в азербайджанский сектор.

Процесс записи на онлайн-собеседование завершится в 11:00 8 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоI sinfə qəbul üçün onlayn müsahibələr keçirilir

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