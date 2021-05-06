В Азербайджане проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы

Процесс записи на онлайн-собеседование завершится в 11:00 8 июня

Проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы общеобразовательных учебных заведений в секторы на других языках.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, собеседования продлятся до 14 июня.

Дети родителей, обратившихся для онлайн-собеседования, участвуют в собеседованиях в соответствии с датой, указанной в уведомлении в личном кабинете.

По завершении собеседований для прошедших их детей будет возможен отбор школ. Не прошедшие собеседование дети смогут обратиться в азербайджанский сектор.

Процесс записи на онлайн-собеседование завершится в 11:00 8 июня.