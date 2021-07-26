В Азербайджане продлен срок приема документов для перевода студентов

Продлен срок электронного приема документов для перевода студентов.

Продлен срок электронного приема документов для перевода студентов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, прием документов продлится до 15:00 26 июля.

До сих пор при электронном приеме документов посредством портала transfer.edu.az было зарегистрировано 1363 обращения.

Среди 1363 человек 14 человек прошли регистрацию для перевода в другой вуз или на другую специальность с уровня магистратуры, 113 – из зарубежных вузов, 127 – из средних специальных учебных заведений, 1123 – из местных вузов.