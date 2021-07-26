О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане продлен срок приема документов для перевода студентов

В Азербайджане продлен срок приема документов для перевода студентов Продлен срок электронного приема документов для перевода студентов.
Наука и образование
26 июля 2021 г. 13:06
В Азербайджане продлен срок приема документов для перевода студентов

Продлен срок электронного приема документов для перевода студентов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, прием документов продлится до 15:00 26 июля.

До сих пор при электронном приеме документов посредством портала transfer.edu.az было зарегистрировано 1363 обращения.

Среди 1363 человек 14 человек прошли регистрацию для перевода в другой вуз или на другую специальность с уровня магистратуры, 113 – из зарубежных вузов, 127 – из средних специальных учебных заведений, 1123 – из местных вузов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Transfer üçün sənəd qəbulunun vaxtı uzadılıb

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
В Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
ФотоВ Баку потушен пожар в 16-этажном жилом доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
20 июля 2021 г. 16:40
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
В Баку открыт парк имени Полада Гашимова
ФотоВ Баку открыт парк имени Полада Гашимова
22 июля 2021 г. 11:15
Зарубежные журналисты посетят Физули, Шушу и Агдам
Зарубежные журналисты посетят Физули, Шушу и Агдам
22 июля 2021 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi