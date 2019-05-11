Кабмин Азербайджана объявил произведения 35 авторов и 11 фильмов государственным достоянием

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана, произведения 35 авторов и 11 фильмов объявлены государственным достоянием.
Report представляет этот список.
Авторы, чьи произведения объявлены государственным достоянием:
1. Гатран Тебризи;
2. Мехсети Гянджеви;
3. Афзаладдин Хагани;
4. Низами Гянджеви;
5. Гази Бурханаддин;
6. Имадеддин Насими;
7. Ашуг Гурбани;
8. Шах Исмаил Хатаи;
9. Мухаммед Физули;
10. Ашуг Аббас Туфарганлы;
11. Молла Панах Вагиф;
12. Молла Вели Видади;
13. Гасым бек Закир;
14. Мирза Фатали Ахундзаде;
15. Гасан бек Зардаби;
16. Сеид Азим Ширвани;
17. Хуршудбану Натаван;
18. Мирза Алекпер Сабир;
19. Наджаф бек Везиров;
20. Ашуг Алескер;
21. Джалил Мамедкулизаде;
22. Абдуррагим бек Ахвердиев;
23. Джафар Джаббарлы;
24. Ахмед Джавад;
25. Микаил Мушфиг;
26. Ахмед бек Агаев;
27. Али бек Гусейнзаде;
28. Нариман Нариманов;
29. Мамед Саид Ордубади;
30. Гусейн Джавид;
31. Азим Азимзаде;
32. Юсиф Везир Чеменземинли;
33. Узеир Гаджибеков;
34. Самед Вургун;
35. Алиага Вахид.
Фильмы, объявленные государственным достоянием:
1. "Севиль" (снят в 1929 году);
2. "Лятиф" ( снят в 1930 году) ;
3. "Исмет" (снят в 1934 году);
4. "У самого синего моря" (снят в 1935 году) ;
5. "Алмаз"(снят в 1936 году) ;
6. "Бакинцы"(снят в 1938 году) ;
7. "Сельчане" (снят в 1939 году) ;
8. "Сабухи" (снят в 1941 году)
9. "Одна семья" (снят в 1943 году) ;
10. "Аршин мал алан" (снят в 1945 году) ;
11. "Встреча" (снят в 1955 году).
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Кабинет министров Азербайджана принял решение утвердить "Правила объявления произведений государственным достоянием" и "Список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием и фильмов, объявленных государственным достоянием".
Как сообщает Report, в соответствии с решением, подписанным премьер-министром Новрузом Мамедовым, утверждены "Правила объявления произведений государственным достоянием".
Решением утвержден "Список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием, и фильмов, объявленных государственным достоянием".
Специальные выплаты за использование произведений, объявленных государственным достоянием, будут подсчитываться в соответствии с тарифными ставками, указанными в Дополнении 3 "Минимальная сумма авторского гонорара за массовое использование произведений литературы и искусства", утвержденных решением Кабинета министров от 2 мая 1997 года в связи с применением закона "Об авторских правах и смежных правах" и перечисляться пользователями на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.
Для издания произведений, объявленных государственным достоянием, подсчитывается сумма оплаты в размере 2 % (процентов) от общей суммы тиража и перечисляется на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской республики.
Агентству по интеллектуальной собственности АР поручено обеспечить перевод средств, поступивших на казначейский счет за использование произведений, объявленных государственным достоянием, в государственный бюджет.
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