Кабмин Азербайджана объявил произведения 35 авторов и 11 фильмов государственным достоянием

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана, произведения 35 авторов и 11 фильмов объявлены государственным достоянием.

Report представляет этот список.

Авторы, чьи произведения объявлены государственным достоянием:

1. Гатран Тебризи;

2. Мехсети Гянджеви;

3. Афзаладдин Хагани;

4. Низами Гянджеви;

5. Гази Бурханаддин;

6. Имадеддин Насими;

7. Ашуг Гурбани;

8. Шах Исмаил Хатаи;

9. Мухаммед Физули;

10. Ашуг Аббас Туфарганлы;

11. Молла Панах Вагиф;

12. Молла Вели Видади;

13. Гасым бек Закир;

14. Мирза Фатали Ахундзаде;

15. Гасан бек Зардаби;

16. Сеид Азим Ширвани;

17. Хуршудбану Натаван;

18. Мирза Алекпер Сабир;

19. Наджаф бек Везиров;

20. Ашуг Алескер;

21. Джалил Мамедкулизаде;

22. Абдуррагим бек Ахвердиев;

23. Джафар Джаббарлы;

24. Ахмед Джавад;

25. Микаил Мушфиг;

26. Ахмед бек Агаев;

27. Али бек Гусейнзаде;

28. Нариман Нариманов;

29. Мамед Саид Ордубади;

30. Гусейн Джавид;

31. Азим Азимзаде;

32. Юсиф Везир Чеменземинли;

33. Узеир Гаджибеков;

34. Самед Вургун;

35. Алиага Вахид.

Фильмы, объявленные государственным достоянием:

1. "Севиль" (снят в 1929 году);

2. "Лятиф" ( снят в 1930 году) ;

3. "Исмет" (снят в 1934 году);

4. "У самого синего моря" (снят в 1935 году) ;

5. "Алмаз"(снят в 1936 году) ;

6. "Бакинцы"(снят в 1938 году) ;

7. "Сельчане" (снят в 1939 году) ;

8. "Сабухи" (снят в 1941 году)

9. "Одна семья" (снят в 1943 году) ;

10. "Аршин мал алан" (снят в 1945 году) ;

11. "Встреча" (снят в 1955 году).

*** 04:50

Кабинет министров Азербайджана принял решение утвердить "Правила объявления произведений государственным достоянием" и "Список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием и фильмов, объявленных государственным достоянием".

Как сообщает Report, в соответствии с решением, подписанным премьер-министром Новрузом Мамедовым, утверждены "Правила объявления произведений государственным достоянием".

Решением утвержден "Список авторов, произведения которых объявлены государственным достоянием, и фильмов, объявленных государственным достоянием".

Специальные выплаты за использование произведений, объявленных государственным достоянием, будут подсчитываться в соответствии с тарифными ставками, указанными в Дополнении 3 "Минимальная сумма авторского гонорара за массовое использование произведений литературы и искусства", утвержденных решением Кабинета министров от 2 мая 1997 года в связи с применением закона "Об авторских правах и смежных правах" и перечисляться пользователями на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

Для издания произведений, объявленных государственным достоянием, подсчитывается сумма оплаты в размере 2 % (процентов) от общей суммы тиража и перечисляется на казначейский счет Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской республики.

Агентству по интеллектуальной собственности АР поручено обеспечить перевод средств, поступивших на казначейский счет за использование произведений, объявленных государственным достоянием, в государственный бюджет.