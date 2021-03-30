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В Азербайджане из-за коронавируса закрылись еще две школы

В Азербайджане из-за коронавируса закрылись еще две школы В Агдаше еще две средние школы перешли на дистанционное обучение.
Наука и образование
30 марта 2021 г. 16:13
В Азербайджане из-за коронавируса закрылись еще две школы
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В Агдаше еще две средние школы перешли на дистанционное обучение.

Как передает верхнеширванское бюро Report, районный Центр гигиены и эпидемиологии принял решение с сегодняшнего дня перевести учебный процесс в дистанционную форму в полной средней школе №1 им.С.Вургуна и полной средней школе №5 в городе Агдаш.

По информации, в обеих школах у одного учителя тест на COVID-19 оказался положительным.

Центр гигиены и эпидемиологии с сегодняшнего утра организовал дезинфекцию всех классов и спортивного зала в обеих школах.

В 2020-2021 учебном году по сегодняшний день в учебных заведениях по району у 40 учащихся и 10 учителей был выявлен вирус COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 məktəb koronavirusa görə bağlandı

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