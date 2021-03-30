В Азербайджане из-за коронавируса закрылись еще две школы

В Агдаше еще две средние школы перешли на дистанционное обучение.

В Агдаше еще две средние школы перешли на дистанционное обучение.

Как передает верхнеширванское бюро Report, районный Центр гигиены и эпидемиологии принял решение с сегодняшнего дня перевести учебный процесс в дистанционную форму в полной средней школе №1 им.С.Вургуна и полной средней школе №5 в городе Агдаш.

По информации, в обеих школах у одного учителя тест на COVID-19 оказался положительным.

Центр гигиены и эпидемиологии с сегодняшнего утра организовал дезинфекцию всех классов и спортивного зала в обеих школах.

В 2020-2021 учебном году по сегодняшний день в учебных заведениях по району у 40 учащихся и 10 учителей был выявлен вирус COVID-19.