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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут созданы новые механизмы оценивания, охватывающие все уровни ступеней образования.

Как сообщает Report, это предусмотрено в Плане мероприятий по исполнению распоряжения президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года под номером 2199 "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах".

В документе, в частности, отмечается, что эта работа будет осуществляться на основе передового международного опыта. Исполнение вопроса, охватывающего 2017-2018 гг., поручено министерству образования.

Кроме того, в документе также предусмотрено создание новой системы по обеспечению качества образования. Исполнение вопроса, охватывающего следующие два года, поручено министерству образования и Государственному экзаменационному центру.