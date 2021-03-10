В Азербайджане 13 школ переведены на дистанционное обучение

Министерство образования распространило информацию о ситуации с COVID-19 в школах.

Министерство образования распространило информацию о ситуации с COVID-19 в школах.

Как сообщает Report, с 22 февраля по 10 марта на территории страны частичное очное обучение было организовано в 4 416 школах, 89 223 классах.

За тот же период количество классов, переведенных на дистанционное обучение, составило 302 (0,34% от общего числа классов), а количество школ, переведенных на дистанционное обучение, - 13 (0,29% от общего числа школ).

Согласно решению центров гигиены и эпидемиологии, на дистанционное обучение переведены Республиканская гимназия искусств, школа №19 Агдамского района и села Афатли, школы №37 и №12 города Гянджи, школа №1 города Мингячевир, школы №274 и №320 поселка Мушфигабад Гарадагского района, школа №9 и сельская школа Баш Зейзид Шекинского района, школа №1 Кельбаджарского района, средняя школа села Косалар Газахского района и средняя школа села Далляр-Джаир Шамкирского района.

Обучение в полной средней школе №82 города Баку и №106 поселка Локбатан Гарадагского района, ранее переведенных на дистанционное обучение, продолжается в очной форме.

С 1 февраля в общеобразовательных учреждениях страны частично возобновлено очное обучение.